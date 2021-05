O Governo revelou esta quarta-feira que o défice atingiu em abril de 2021 um valor de 4.845 milhões de euros, um agravamento de 3.148 milhões de euros face ao período homólogo.

Até abril, as Administrações Públicas (AP) registaram um défice de 4.845 ME [milhões de euros] em contabilidade pública, traduzindo um agravamento de 3.148 ME face ao período homólogo explicado pelo impacto do confinamento e da resposta à pandemia, incluindo as medidas extraordinárias de apoio direcionadas a famílias e empresas”, refere um comunicado sobre a evolução da execução orçamental hoje divulgado.

O documento do ministério tutelado por João Leão, que antecipa a divulgação da Síntese de Execução Orçamental pela Direção-Geral do Orçamento (DGO), destaca que “a deterioração do défice” resulta do efeito combinado da contração da receita, em 6,3% e do aumento da despesa, em 6,0%.