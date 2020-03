O presidente da Jerónimo Martins disse esta sexta-feira à Lusa que o grupo vai implementar medidas extraordinárias devido à pandemia Covid-19, "por tempo indefinido", com os supermercados Pingo Doce a fecharem "no máximo" às 19:00.

Na sequência da ativação do estado de alerta em Portugal motivada pelo evoluir da pandemia Covid-19, o grupo Jerónimo Martins decidiu implementar medidas extraordinárias por tempo indefinido, a aplicar nos seus escritórios centrais, e nas lojas e centros de distribuição em todo o país" , afirmou Pedro Soares dos Santos.

Assim, "a partir da próxima segunda-feira, 16 de março, as lojas do grupo Jerónimo Martins em Portugal (Pingo Doce, Recheio, Bem-Estar, Hussel e Jerónymos) vão passar a ter um horário de funcionamento reduzido e metade dos colaboradores dos escritórios centrais passarão a trabalhar a partir de casa, de forma rotativa", explicou.

As lojas Pingo Doce fecharão no máximo às 19:00 e as lojas Recheio às 16:00", disse Pedro Soares dos Santos.