O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, anunciou esta quarta-feira a suspensão do pagamento de rendas até 30 de junho. Esta medida abrange 24.000 famílias e 70.000 pessoas.

Em conferência de impresa emitida via Youtube, Fernando Medina deu conta de um conjunto de medidas para apoiar famílias e atividade económica da cidade de Lisboa.

As 15 principais medidas foram adotadas depois da reunião que decorreu esta terça-feira com o executivo, do qual fazem parte 17 vereadores. Entre elas foi decidido: