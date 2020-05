Cerca de 64.500 empresas receberam o pagamento dos pedidos de lay-off, num total de 190 milhões de euros, informou esta terça-feira o Ministério do Trabalho, indicando que o prazo médio de deferimento dos pedidos é de 16 dias.

Em comunicado, o ministério tutelado por Ana Mendes Godinho refere que o pagamento da medida extraordinária de apoio à manutenção dos contratos de trabalho (habitualmente designada por lay-off’ simplificado) já foi feito a um total de 64.500 empresas, abrangendo 492 mil trabalhadores.

O prazo médio de deferimento deste apoio é de 16 dias”, acentua o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, adiantando que, até ao momento, foram pagos cerca de 190 milhões de euros.

O comunicado indica também que, somando os apoios à redução da atividade dos trabalhadores independentes, o apoio excecional à família, as baixas por isolamento profilático e as prorrogações extraordinárias das prestações de desemprego ou RSI, o total já pagos ascende a 257 milhões de euros, abrangendo 98 mil empresas e um total de 781 mil trabalhadores.

O Ministério reitera que até final da primeira quinzena de maio, a SegurançaSocial irá proceder ao pagamento de todos os pedidos aprovados que deram entrada até dia 30 de abril.

Na semana passada, o primeiro-ministro admitiu dificuldades na máquina do Estado perante um elevado número de requerimentos de lay-off apresentados pelas empresas, tendo afirmado que até 15 de maio será efetuado o pagamento dos processos entrados em abril. António Costa assumiu aquela posição depois de questionado sobre atrasos no pagamento do Estado às empresas que recorreram ao regime de lay-off e que esperavam receber esses apoios até ao dia 30 de abril.

O pagamento às empresas que entregaram o pedido de adesão ao regime do lay-off simplificado até ao dia 10 de abril começou a ser feito a 24 de abril.

O lay-off simplificado foi uma das medidas tomadas pelo Governo para mitigar o impacto do combate ao surto de Covid-19 na economia, na tesouraria das empresas e no rendimento das famílias.