O grupo SATA, detentor das transportadoras Azores Airlines e SATA Air Açores, irá continuar sem voar para quatro destinos até 14 de junho, incluindo os Estados Unidos e o Canadá, devido à pandemia Covid-19, anunciou esta segunda-feira a empresa.

Considerando a evolução da situação relativa à Covid-19, a Azores Airlines irá estender a suspensão dos seus voos para Toronto, Boston, Praia (Cabo Verde) e Frankfurt até 14 de junho de 2020", avançou hoje a empresa açoriana em comunicado.

Os voos para Toronto (Canadá), Boston (Estados Unidos), Praia (Cabo Verde) e Frankfurt (Alemanha) estavam inicialmente suspensos até 6 junho, período que se prolonga agora até dia 14.

A SATA indica que os passageiros que viram o seu voo cancelado terão a "possibilidade de agendar a sua viagem" até 31 de dezembro de 2020 ou de solicitar um 'voucher' com validade de um ano para "planear viagens futuras".

Esta situação poderá ser reavaliada em virtude da evolução do surto de Covid-19", acrescenta a empresa.

A restante operação do grupo SATA está suspensa até 31 de março.

Em 19 de março, o Governo Regional determinou a suspensão das ligações aéreas da transportadora entre todas as ilhas da região, operadas pela SATA Air Açores.

Também nesse dia, o líder do executivo açoriano, Vasco Cordeiro, anunciou que iriam ser suspensas todas as ligações aéreas do exterior para o arquipélago, da responsabilidade da Azores Airlines.

Em 30 de abril, o presidente do Governo Regional anunciou que a transportadora aérea, da qual a região é acionista único, continuaria sem operar, exceto em casos de força maior ou transporte de carga, mas sem indicar uma data. Em 06 de maio, a empresa anunciou que irá continuar sem voar até 31 de maio.

A SATA e a Ryanair não estão a operar para os Açores, mas a TAP nunca deixou de voar para a região, mantendo ainda duas ligações semanais para São Miguel e uma para a Terceira.

Desde o início do surto foram confirmados 145 casos de Covid-19 nos Açores, 40 dos quais atualmente ativos, tendo ocorrido 83 recuperações (53 em São Miguel, 11 na Terceira, sete no Pico, seis em São Jorge, três na Graciosa e três no Faial) e 16 mortes (em São Miguel).

A ilha de São Miguel é a que registou mais casos (107), seguindo-se Terceira (11), Pico (10), São Jorge (sete), Faial (cinco) e Graciosa (cinco).

Atualmente há quatro ilhas sem casos ativos: Flores, Corvo e Santa Maria, que nunca registaram casos, e Terceira, em que todos os infetados já recuperaram.