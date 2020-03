A TAP vai reduzir a sua operação a partir de segunda-feira e até 19 de abril, período durante o qual apenas prevê cumprir 15 dos cerca de 90 destinos que operava, como principal medida de contenção do Covid-19,

Nas últimas 24 horas verificaram-se evoluções significativas das condicionantes acima referidas e, em consequência, a TAP vai reduzir de forma expressiva a operação e parquear grande parte da sua frota de aviões", pode ler-se no comunicado.

A companhia aérea assegurou os voos em todas as rotas, "em que os mesmos sejam possíveis", de modo a "dar resposta à missão de transportar os seus clientes para junto das suas famílias".

Antonoaldo Neves, CEO da TAP, disse que “estamos a trabalhar na continuidade do nosso negócio convictos de que em breve voltaremos ao ritmo normal da nossa atividade, sempre com o foco no futuro, na sustentabilidade e no crescimento da nossa TAP. Agradecemos o empenho e o sentido de missão dos nossos colaboradores neste momento em que todos têm dado tudo de si para tratar dos nossos clientes e de Portugal.”

Os clientes afetados pelos cancelamentos de voos neste período, poderão ir ao site refunds.flytap.com para obter o seu voucher no valor pago pela aquisição do bilhete.

Veja abaixo a lista das rotas que a TAP vai operar entre 23 de março e 19 de abril, sendo que a mesma pode ser ajustada "sempre que as circunstâncias assim o exijam".

Grupo Ryanair reduzirá a programação de voos em mais de 80%

Também a programação de voos da Ryanair "foi extremamente afectada" pelas restrições governamentais e será sujeita a mais reduções:

, o grupo Ryanair reduzirá a programação de voos em mais de 80%. Todos os clientes afectados receberão um e-mail e serão informados sobre as suas opções. A partir das 24:00 do dia 24 de Março esperamos que a maioria ou todos os voos do Grupo Ryanair, fiquem em terra, excepto um número muito reduzido de voos serão operados para manter um nível de conectividade essencial, principalmente entre o Reino Unido e a Irlanda.

De acordo com a companhia aérea, mais detalhes sobre a programação, drasticamente reduzida, poderão ser encontrados na página Restrições de Viagem no site Ryanair.com, que será atualizado regularmente.