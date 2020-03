A TAP vai necessitar, para os próximos três meses, entre 250 a 300 milhões de euros, que terão de ser pedidos aos bancos para fazer face ao impacto na economia provocado pelo novo coronavírus. A comissão executiva, que representa os acionistas privados, já pediu ao Governo para que o Estado seja a garantia dos empréstimos, apurou a TVI.

A pandemia parou o turismo e deixou em terra praticamente toda a aviação. As companhias aéreas estão a enfrentar a maior crise da sua história e a TAP não é exceção. A TAP avançou, esta terça-feira, com o pedido de lay-off e vai mandar para casa 9000 trabalhadores que vão estar a receber dois terços do salário.

Com os aviões da TAP quase todos em terra e sem entrar dinheiro na empresa, o Governo e administração procuram soluções.

Numa carta aos trabalhadores, o presidente executivo Antonoaldo Neves anunciou as seguintes medidas concretas:

Serão suspensos todos os voos, à exceção das ligações para a Ilha Terceira e Ponta Delgada, nos Açores, e também para o Funchal, na Madeira. Haverá autorizações para algumas operações específicas.

Está previsto o recurso ao lay.off e serão ativados os apoios estatais.

Haverá uma suspensão temporária de 90% dos trabalhadores, que vão receber 2/3 do salário.

Haverá uma redução de 20% do trabalho para os restantes 10% dos trabalhadores. Para estes, haverá uma redução de 20% no salário.

Os administradores terão uma redução de 35% no salário.

Todos os postos de trabalho estão garantidos durante maio e junho.

A TVI sabe que se nada fosse feito, havia dinheiro para salários até abril. Mas para maio já não.