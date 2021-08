Os CTT concluíram a aquisição da NewSpring Services e da sua ‘holding’ HCCM por sete milhões de euros (valor de mercado), foi anunciado esta segunda-feira.

Os CTT - Correios de Portugal S.A. informam que foi hoje concluída a aquisição da totalidade do capital social da NewSpring Services S.A. e da sua ‘holding’ HCCM – ‘Outsourcing Investment’ S.A., sociedades que atuam no mercado de ‘business process outsourcing’ e ‘contact center’ por sete milhões de euros (‘enterprise value’), o qual foi pago com a conclusão da aquisição”, lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).