O atual e antigo diretor de Supervisão do Banco de Portugal (BdP), Luís Costa Ferreira, disse esta sexta-feira no parlamento que a ação do supervisor face ao BES foi "energética e assertiva".

Foi antes, isso sim, através de um resultado de um exercício tecnicamente exigente desenhado e implementado pelo Banco de Portugal em 2013, conhecido por ETRIC II, que a situação financeira real da ESI [Espírito Santo International] foi conhecida, finalmente", começou por dizer Luís Costa Ferreira na sua intervenção inicial da comissão de inquérito ao Novo Banco.

Aos deputados, o responsável da supervisão entre julho de 2013 e outubro de 2014 disse que esse exercício "teve características totalmente inovadoras e intrusivas", seguindo-se a outras "inspeções transversais" desde 2011, não tendo ainda registo "que tenha sido replicado noutro país".

Dificilmente posso, portanto, conceber um exercício mais energético e intrusivo por parte de um supervisor bancário", acrescentou, dizendo que toda a ação do BdP que se seguiu "foi ela, também, energética e assertiva, tendo-se revelado a necessária e a apropriada nos quadros do poder que a lei atribui ao supervisor".

Na sua intervenção, Luís Costa Ferreira atribuiu a responsabilidade da queda do Grupo Espírito Santo aos seus gestores e a Ricardo Salgado, tendo inclusivamente citado acórdãos de tribunais referentes a conduta dolosa do antigo líder do Banco Espírito Santo (BES).

A respondabilidade sobre o GES recai sobre os seus dirigentes em resultado das suas ações ilícitas", referiu.

Na audição de quarta-feira, o antigo presidente do Conselho de Auditoria do BdP, e coautor do relatório que avaliou a ação do supervisor até à resolução do BES, tinha dito que a instituição deveria ter atuado mais cedo.

A comissão [que elaborou o relatório] acha que devia ter havido uma intervenção mais enérgica e mais cedo, e não apenas no final do processo quando os problemas se agudizaram da forma que se agudizaram", disse então.

Questionado pelo deputado do PSD Alberto Fonseca acerca da situação do BES Angola, ao qual o BES chegou a ter uma exposição de 3.300 milhões de euros, Luís Costa Ferreira disse que o BdP procurou "insistentemente informação sobre o que se passou em Angola".

Até então, as informações obtidas pelo BdP "até à data eram consistentes entre si e não referiam uma situação grave, financeira, do BESA".

Acerca da garantia pública prestada pelo Estado angolano ao BESA, Costa Ferreira disse partilhar "das mesmas dúvidas".

É uma matéria que eu continuo sem compreender exatamente que destino foi dado, dado que se tratava, e reiteradamente foi garantido ao Banco de Portugal, de uma garantia irrevogável", disse

"Não consigo perceber como é que uma garantia irrevogável desaparece. Uma garantia serve exatamente para cobrir os riscos", acrescentou o também atual diretor de supervisão bancária do BdP.