Neste episódio de "A Crise das Nossas Vidas" avaliamos o impacto da pandemia de Covid-19 nos pequenos negócios, que é afinal a esmagadora maioria do tecido económico nacional.

Um ano depois, regressamos ao restaurante Reviravolta, em Lisboa, e à mercearia da Cristina, em Mértola.

"A Crise das Nossas Vidas" é uma série de reportagens que serão transmitidas até domingo, no Jornal das 8, da TVI, que pretende documentar o nosso tempo através do testemunho e dos relatos de quem foi atingido pela grande crise económica do tempo da Troika e que, agora, enfrenta também a crise pandémica.

Há um ano, os portugueses alimentavam esperanças: os indicadores económicos melhoravam, parecia estar a afastar-se a sombra dos dramáticos dias da Troika. Nessa altura, não se conhecia o coronavírus Sars-CoV-2. Mas agora, na nova temporada da "Crise das Nossas Vidas", vamos perceber como estas pessoas estão, agora, a enfrentar a nova crise.