A Prisa, a empresa detentora do Grupo Media Capital, designou três conhecidos escritórios de advogados, um deles português, para defender os interesses do grupo, e respetivos acionistas, nas iniciativas judiciais que vai intentar contra a Cofina, depois de a operação de aquisição do grupo do qual faz parte a TVI, ter ficado sem efeito.

As sociedades Pérez Llorca, Gomez de Acebo e Vieira de Almeida (portuguesa) são as escolhidos para liderar as ações judiciais, e outras iniciativas administrativas, junto de autoridades regulatórias e de supervisão. Em cima da mesa, está também uma ação de natureza penal contra a Cofina.

A dona do Correio da Manhã, presidida por Paulo Fernandes, anunciou na quarta-feira que abandonou a compra da Media Capital por não ter conseguido concretizar a última etapa da operação, o aumento de capital necessário para financiar o negócio, que terá falhado devido às condições de mercado, em plena crise das bolsas, devido à incerteza dos efeitos económicos causados pela pandemia da Covid-19, que atinge grande parte dos países do mundo.