As administrações públicas registaram até fevereiro um excedente de 1.274 milhões de euros, uma melhoria de quatro milhões face ao período homólogo, mas em março o saldo irá refletir os efeitos da pandemia, afirmou hoje o Ministério das Finanças.

“A execução orçamental em contabilidade pública das Administrações Públicas (AP) registou até fevereiro um saldo positivo de 1.274 milhões de euros, uma melhoria de quatro milhões de euros face ao período homólogo, atingindo o valor mais alto de sempre até fevereiro”, avançam as Finanças no comunicado que antecede a divulgação da Síntese de Execução Orçamental pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

O ministério adianta, contudo, que “a partir do mês de março, a execução orçamental passará a estar integralmente condicionada pelos efeitos da pandemia do Covid-19 nos serviços públicos e na economia e pelas medidas de política adotadas para mitigar esses efeitos”.