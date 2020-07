O Governo está a preparar, mais uma vez, a extensão do lay-off simplificado, sem prazo certo para acabar, para as empresas mais afetadas pela pandemia de Covid-19.

Ao que o jornal Expresso conseguiu apurar, esta alteração no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) a ser aprovada na próxima semana em Conselho de Ministros, leva a que vários modelos coincidam. Como por exemplo, o lay-off simplificado para as empresas obrigadas a permanecerem fechadas, a nova extensão do lay-off para as que tiverem quebras graves e a medida de apoio à retoma.

Achamos que devemos reforçar medidas de apoio às empresas e ao emprego, nomeadamente equacionamos renovar o lay-off simplificado para empresas com quebras significativas de faturação”, disse ao Expresso Pedro Siza Vieira, o ministro de Estado e da Economia.

Esta alteração tem várias fases e depende da quebra de faturação das empresas. Aquelas que registem uma quebra entre 40% e 60%, o trabalhador receberá a partir de agosto pelo menos 83% do salário. Se tiverem quebras superiores a 60% o trabalhador receberá pelo menos 77%.

A partir de outubro, o primeiro grupo passa a receber pelo menos 88% e o segundo 92%.

Este modelo diminui o encargo para a Segurança Social, uma vez que as empresas pagam as horas trabalhadas.