A Ikea Portugal anunciou que vai aderir ao ‘lay-off’ simplificado criado pelo Governo, a partir de 13 de abril, e garantiu o pagamento da totalidade das remunerações base aos trabalhadores.

“No seguimento do surto de coronavírus que está a afetar o mundo, e o consequente encerramento temporário das suas lojas ao público, a Ikea Portugal irá implementar, a partir de 13 de abril, a medida criada pelo Governo português para apoiar a manutenção de empregos durante a crise da covid-19, garantindo a totalidade das remunerações base de todos os colaboradores”, informou, em comunicado, a vendedora de móveis domésticos de origem sueca.

Desde o dia 18 de março que a Ikea Portugal mantinha apenas parte da sua atividade de e-commerce, continuando, ainda assim, a assegurar o pagamento total dos salários aos trabalhadores.

A decisão para avançar para o regime de ‘lay-off’ relacionou-se, diz, com o impacto comercial que o encerramento das lojas ao público está a ter e com a incerteza quando à data de reabertura.

“Assim, a Ikea Portugal, em alinhamento global, decidiu adotar medidas excecionais e temporárias de proteção dos postos de trabalho, através da implementação do sistema de ‘lay-off’ simplificado temporário durante um período de 30 dias, eventualmente renovável nos termos da lei”, acrescentou.

A medida vai abranger cerca de 65% dos colaboradores das lojas, escritórios e centro de apoio ao cliente.

Uma vez que a empresa vai manter o funcionamento da sua loja ‘online’, os colaboradores com funções nesta área, ou noutras que sejam essenciais, vão manter os seus horários, ainda que com algumas adaptações.

A Ikea Portugal garantiu, ainda, que todos os colaboradores abrangidos pelo ‘lay-off’ vão continuar a poder usufruir do seguro de vida e de saúde da empresa, bem como o acesso a plataformas de apoio, como a linha de apoio interna a todos os colaboradores durante a pandemia do novo coronavírus, ou o programa criado para orientar e apoiar colaboradores que enfrentam desafios pessoais relacionados com saúde, problemas de dependência, violência doméstica, instabilidade financeira, entre outros.

Na segunda-feira, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, adiantou, numa conferência de imprensa após a reunião da Concertação Social que se realizou por videoconferência, que até àquele momento tinham se candidatado ao ‘lay-off’ simplificado criado pelo Governo 33.366 empresas, correspondente a um universo de 556.751 trabalhadores.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil.

Dos casos de infeção, mais de 312 mil são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 409 mortes, mais 29 do que na véspera (+7,6%), e 13.956 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 815 em relação a quarta-feira (+6,2%).

Dos infetados, 1.173 estão internados, 241 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 205 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, depois do prolongamento aprovado no dia 02 de abril na Assembleia da República.