A Região Autónoma da Madeira vai voltar a fazer parte do corredor verde aéreo do Reino Unido, já a partir desta quinta-feira, confirmou o Governo Regional à TVI.

Isto é o reconhecimento do trabalho que sido desenvolvido na região", afirmou o vice-presidente do governo regional, Pedro Calado, frisando que o Reino Unido representa mais de 20% do turismo da Madeira.