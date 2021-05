O tráfego aéreo de passageiros caiu cerca de 60% em 2020, atingindo mínimos de 2003, ao impacto da pandemia de covid-19, anunciou hoje a Organização Internacional da Aviação Civil (ICAO).

A análise do ICAO revela que o tráfego global de passageiros caiu drasticamente cerca de 60%”, avançou o presidente do Conselho da ICAO, Salvatore Sciacchitano, que falava no ‘Aviation Day’, uma iniciativa organizada pela Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.