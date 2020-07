No final de 2010, João caiu no desemprego depois da falência de uma fábrica de metalomecânica, em Vila Nova de Gaia. A empresa fechou devido à crise financeira, mas João tomou um novo caminho. Só que, agora, com a pandemia de Covid-19, foi obrigado a mudar novamente de vida.

A nova crise que o país e o mundo atravessam é o tema de uma série documental em cinco episódios que são emitidos no Jornal das 8 desta quarta-feira até domingo.

Há um ano, os portugueses alimentavam esperanças: os indicadores económicos melhoravam, parecia estar a afastar-se a sombra dos dramáticos dias da Troika. Nessa altura, não se conhecia o coronavírus Sars-CoV-2.

Mas agora, na nova temporada da "Crise das Nossas Vidas", vamos perceber como estas pessoas estão, agora, a enfrentar a nova crise pandémica.