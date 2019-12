Há bens e serviços dos quais não podemos prescindir. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) cerca de 60% das despesas das famílias portuguesas vão para habitação, transportes e alimentação.

Como não dá para fugir às tais despesas mensais de que também já falámos na Economia 24, o melhor é mesmo saber que preços o esperam quando entrar em 2020.

Rendas

O coeficiente de atualização das rendas para o ano deverá ser de 1,0051, tendo em conta as estimativas da inflação dos últimos 12 meses, até agosto. Segundo os dados do INE, nesse período a variação média do Índice de Preços no Consumidor, excluindo a habitação, foi de 0,51%. Percentagem que serve de base ao cálculo do coeficiente, e que representará, neste caso, mais 0,51 euros por cada 100 euros de renda.

Este aumento surge depois dos acréscimos de 1,15% este ano, 1,12% em 2018, 0,54% em 2017 e 0,16% em 2016.

Eletricidade

As tarifas de eletricidade no mercado regulado vão descer 0,4% para os consumidores domésticos a partir de 1 de janeiro, de acordo com a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). De resto a percentagem anunciada não sofreu qualquer alteração face à que tinha sido proposta.

Esta redução, de 0,4%, representa uma diminuição de 18 cêntimos para uma fatura mensal de 43,9 euros, de acordo com as contas do regulador.

Nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira as descidas serão de 1,1% e 0,8%, respetivamente, considerando apenas a Média Tensão (MT).

Gás

A variação das tarifas para consumidores finais com um consumo anual inferior ou igual a 10.000 m3, a vigorarem desde de 1 de outubro até 30 de setembro de 2020, corresponde a um decréscimo de 2,2%.

Também as tarifas sociais de venda a clientes finais, que vigoram no mesmo período, integram um desconto de 31,2% sobre as primeiras tarifas. Contas feitas, no início do ano o preço do gás não vai variar.

Telecomunicações

As operadoras de telecomunicações Meo e Nos admitiram, segundo o Jornal de Negócios, aumentar os preços dos seus serviços em 2020.

No primeiro caso, a subida, com base no Índice de Preços no Consumidor, será, no mínimo, de 50 cêntimos.

A Nos irá atualizar alguns serviços em 1%, de acordo com o jornal. A Vodafone e a Nowo deverão manter os preços, segundo a mesma fonte.

Portagens

Os preços das portagens nas autoestradas vão manter-se em 2020, tendo em conta a taxa negativa de inflação homóloga (0,13%), sem habitação, de outubro, divulgada pelo INE, diz a Lusa.

Transportes

A Área Metropolitana do Porto (AMP) revelou que pretende manter inalterados os preços das assinaturas mensais Andante, em 2020, apesar da Taxa de Atualização Tarifária (TAT) de 0,38%.

A tabela tarifária do sistema intermodal está a ser ultimada tendo sido determinado pela AMP não haver alteração do preço dos passes de 30 e 40 euros”, disse fonte oficial à TVI24.

Também a Área Metropolitana de Lisboa (AML) decidiu que os valores dos passes Navegante se manterão iguais em 2020, apesar da TAT decretada pela Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.

Segundo um comunicado da empresa enviado às redações “esta medida integra-se na estratégia de promoção da utilização dos transportes públicos coletivos, preconizada para a área metropolitana de Lisboa.”

A AML deixou, no entanto, uma nota aos operadores de serviço

público que atuam no território que, “conforme determinado pela

Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, podem aplicar a taxa, nos

limites legalmente definidos, nas tarifas dos títulos de transporte

ocasionais (bilhetes simples, de bordo, pré-comprados e unidades

intermodais de transporte pré-pagas) e monomodais (tipo passe ou assinatura).” Teremos de esperar, caso a caso, para ver quais os aumentos.

Automóvel

Os veículos ligeiros a gasóleo ficarão sujeitos, em 2020, a um “agravamento de 500 euros no total do imposto a pagar”, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

Assim, segundo a proposta do Governo, “os veículos ligeiros, equipados com sistema de propulsão a gasóleo ficam sujeitos a um agravamento de 500 euros no total do montante do imposto a pagar, sendo esse valor reduzido para 250 euros” relativamente a alguns veículos ligeiros de mercadorias, “com exceção dos veículos que apresentarem nos respetivos certificados de conformidade ou, na sua inexistência, nas homologações técnicas, um valor de emissão de partículas inferior a 0,001 g/km”.

No caso do Imposto sobre Veículos (ISV) “as tabelas relativas à componente ambiental são adaptadas para incorporar a transição na homologação de consumos e emissões de adaptação”, sendo que a componente cilindrada é atualizada à taxa de 0,3%.

As taxas do Imposto Único de Circulação (IUC) serão atualizadas em 0,3% e as tabelas e regras de imposto adaptadas ao novo sistema de medição de CO2, revelou também a proposta de OE2020, citada pela Lusa.

Pão

O preço do pão poderá sofrer aumentos no próximo ano, resta saber de quanto e em que produtos.

Como preço e peso do pão são livres no mercado, a secretária-geral da Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares (ACIP), Graça Calisto, está inibida de dar estimativas, mas à TVI24 não escondeu que pode haver aumentos.

No meu entender, com o aumento do salário mínimo nacional e dos custos inerentes e com a crise que se antevê, se eu tivesse uma unidade corrigiria os preços [em alta]”. assegurou a responsável.

Atualmente, uma “carcaça” tem um valor entre 10 e 16 cêntimos (para um pão de 40 gramas), valores que variam consoante as regiões e o peso.

