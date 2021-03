A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou esta sexta-feira os investidores que David Soares, a sociedade Juventude Global e a entidade Trading Jar não estão autorizados nem registados para exercer qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal.

Em comunicado, o regulador adverte para o facto de “David Soares, relacionado com os ‘websites’ https://www.globalyouthtrading.com/ e www.wevesting.com, páginas de instagram https://www.instagram.com/davidgyt_/ e https://www.instagram.com/wevesting/ e a sociedade Juventude Global, Lda., não estarem autorizados nem registados junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal, conforme o disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 295.º do Código dos Valores Mobiliários”.

David Soares abriu a empresa Juventude Global, através da qual fazia intermediação financeira no mercado de compra e venda de moeda. Conhecido no mundo digital por David Gyt, é seguido por milhares de pessoas nas redes sociais.

Através de um esquema de compra e venda de moeda, o youtuber terá faturado milhões de euros. É precisamente este o tema da grande reportagem de investigação da TVI, que será transmitida no domingo no Jornal das 8, e que recolhe testemunhos de pessoas que perderam o dinheiro investido.

O mesmo alerta é feito relativamente à “entidade Trading Jar, com os ‘websites’ www.tradingjar.com e https://www.tradesjar.com, a página de Facebook (https://www.facebook.com/jamestradingjar/), Instagram (https://www.instagram.com/jamestradingjar/) e Twitter (https:/twitter.com/jamestradingjar).

A CMVM adverte também que as referidas entidades “não se encontram legalmente habilitadas para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira”.

Para assegurar que uma determinada entidade que oferece serviços de investimento em instrumentos financeiros está autorizada a exercer atividade em Portugal, o regulador do mercado aconselha a consulta da lista de intermediários financeiros ou da lista de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS).

Todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com a entidade agora visada poderão contactar a CMVM através dos números 213177000 ou 800 205 339 (linha verde) ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt.