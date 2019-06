A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO) disponibiliza a partir de hoje uma página nas redes sociais e um email para que os cidadãos/ consumidor denunciem produtos excessiva ou injustificadamente embalados em plástico.

No Dia Mundial do Ambiente, a associação passa a ter disponível o endereço plasticoamais@deco.pt para receber imagens e denúncias de uso desnecessário de plástico, com as imagens a serem depois encaminhas para os respetivos produtores ou retalhistas.

A jurista da Deco, Carolina Gouveia, esteve no espaço da Economia 24 para explicar a campanha e dar alguns exemplos do "uso desnecessário" de plástico.

"Sem prejuízo dos esforços dos decisores políticos e da estratégia europeia para a redução da poluição causada pelo plástico, consideramos que não há tempo a perder. As empresas e os decisores políticos têm que combater urgentemente este flagelo.”

Na sequência da campanha vão ser pedidas reuniões com as empresas responsáveis pela colocação dos produtos no mercado, por isso, quanto mais fotografias forem enviadas mais “força” a Deco tem para protestar.

"Na semana europeia de prevenção de resíduos, em novembro, vamos comunicar os resultados e quantas denúncias tivemos."

A Deco já partilhou as preocupações e a ação com o Ministério do Ambiente e da Transição Energética e com a Secretaria de Estado da Defesa do Consumidor.