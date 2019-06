A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai deixar de pagar juros nos depósitos a prazo e contas poupança quando o valor for inferior a um euro.

De acordo com o Expresso, as mudanças vão ocorrer a partir de agosto. O jornal teve acesso à informação que chegou aos clientes com depósitos poupança a taxa fixa, e que dá conta de que a caixa vai atualizar em baixa, "a partir de 1 de agosto, as taxas de juro dos depósitos poupança".

Por exemplo, para quem tem conta "caixa-poupança" ou conta "emigrante", os juros semestrais passam de 0,05% para 0,015%.

Os clientes com depósitos a prazo vão deixar de receber os juros quando inferiores a um euro, o que até agora só acontecia se os juros fossem inferiores a 4 cêntimos.

Ouvida pela TSF, a Associação de Defesa do Consumidor lamenta a atitude do banco público.

António Ribeiro, economista da Deco, defende que a medida até pode ser legal, mas "moralmente, não é correto" nem incentiva à poupança. Alega ainda que o pagamento de juros é um direito do cliente e que, ainda que muito baixo, "deve ser pago".