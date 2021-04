A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apelou esta sexta-feira à “reabertura de todas as atividades inseridas em unidades de Alojamento Turístico”, como por exemplo Spas, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

Dada a atual situação pandémica, a AHRESP apela ao Governo que permita o exercício de todas as atividades e secções que se encontram inseridas em estabelecimentos de alojamento turístico e que não são permitidas, por força das restrições ainda existentes, o que os impede de exercer a sua atividade de forma plena, como é o caso dos Spas” , lê-se na mesma nota.

Ao longo do tempo, os estabelecimentos de alojamento turístico têm implementado rigorosas medidas sanitárias de controlo da covid-19, com muitos estabelecimentos a exibir o selo Clean & Safe conferido pelo Turismo de Portugal (para Empreendimentos Turísticos e para Alojamento Local), pelo que estão garantidas as medidas necessárias para que esta abertura possa acontecer”, garantiu a AHRESP.