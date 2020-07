Há mais desempregados registados do que há um ano. Os dados divulgados hoje pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, mostram 406.665 desempregados registados em junho, contra os 298.191 do mesmo mês de 2019.

Já face a maio, "houve uma ligeira redução de número de pessoas desempregadas inscritas no IEFP".

Quanto ao número de colocações, "foi superior ao registado em junho de 2019 – 7.709 colocações em 2020 face a 7.517 em 2019."

Também as ofertas de emprego captadas em junho de 2020, 10.328, estão muito perto das ofertas captadas em junho de 2019 (10.784);

No que toca à cobertura das prestações de desemprego [os que efetivamente recebe prestação face aos inscritos] em junho de 2020, 54,5%, está acima da registada em junho de 2019 (53,8%).