O número de desempregados registados no IEFP diminuiu 2,4% de junho para julho, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Governo.

Em julho, estavam 368.704 desempregados registados, o que representa uma descida de 2,4% (-9.168 pessoas) face a junho de 2021 e de 9,5% (-38.598 pessoas) face ao mês homólogo.

"O desemprego registado desceu em todas as regiões em julho face a junho, com as reduções mais expressivas a ocorrerem no Algarve (-10,5%) e no Centro (-2,7%)."

O desemprego também desce, em termos homólogos, em todas as regiões, "à exceção da Madeira" (+1,7%). As restantes regiões registaram “decréscimos significativos” do desemprego, com o Algarve a registar a descida mais acentuada (-21,5%).

O desemprego no setor do alojamento e restauração diminuiu 5,4% em relação a junho e 19,1% em relação ao mesmo período do ano passado.