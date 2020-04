O número desempregados inscritos nos centros de emprego subiu 28.199 de fevereiro para março deste ano, atingindo os 343.761 mil, mais 8,9%, segundo o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Em relação a janeiro deste ano, a diferença é menor, 23.203, já que entre os dois primeiros meses do ano tinha havido uma redução deste número.

Já na comparação com março de 2019, a subida é de 9.985 desempregados. De resto, desde janeiro do ano passado que o número de inscritos nos centros de emprego não era tão elevado. Na ocasião, segundo o IEFP os desempregados inscritos totalizaram 350.772.

Na semana passada a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, disse no Parlamento, citada pela Lusa, que na primeira metade de abril havia 353.000 pessoas inscritas como desempregadas nos centros de emprego, representando o maior acréscimo percentual em cadeia desde 2003, último ano com dados disponíveis.