Os trabalhadores chegaram a estar em casa, em regime de teletrabalho, mas com o pedido de lay-off recusado foram chamados a regressar ao trabalho.

De recordar que não ter dívidas na Segurança Social é um dos critérios para as empresas poderem aderir ao lay-off.

O grupo com sede em Ranholas, Sintra, fez o pedido para entrar em regime de lay-off, mas a TVI24 sabe que este foi recusado uma vez que a empresa tem um Processo Especial de Revitalização (PER) na Segurança Social.

A TVI24 sabe que até ao momento foram despedidos 54 colaboradores de todas as revistas, tendo as equipas sido reduzias a três ou quatro pessoas.

O grupo Impala, editor de várias revistas portuguesas como a Nova Gente, VIP e TV7 Dias, avançou com despedimentos coletivos.

