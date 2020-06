A Airbus anunciou esta terça-feira que vai despedir 15 mil funcionários até ao verão de 2021, sendo essa uma das medidas do plano de adaptação da empresa à pandemia de Covid-19. Segundo o comunicado da construtora, as negociações com os parceiros sociais já tiveram início, e as partes estão a tentar chegar a acordo para que o plano possa ser implementado já a partir deste outono.

Alemanha e França são os países mais afetados pela decisão, perdendo 5.100 e 5.000 postos de trabalho, respetivamente. No Reino Unido serão encerrados 1.700 postos de trabalho, em Espanha 900 e mais 1.300 no resto do mundo. A estes acrescem outros 900 funcionários cujos despedimentos já haviam sido anunciados.

No comunicado da Airbus, a companhia refere que o seu negócio caiu em cerca de 40% em poucos meses, acrescentando que "a indústria atravessa uma crise sem precedentes". Como tal, a produção de aeronaves deve ser adaptada à procura, o que resulta numa menor necessidade de mão de obra.

A empresa agradece ainda ao governo francês, afirmando que o apoio do estado permitiu limitar as medidas a serem tomadas.

A construtora refere que não prevê uma recuperação em pleno do setor antes do ano de 2023, admitindo mesmo que a crise se pode prolongar até 2025.

Relativamente às negociações com os parceiros sociais, a Airbus acredita que poderá chegar a entendimentos para aplicar medidas como demissões voluntárias, reformas antecipadas ou regimes de acordo a longo prazo, que permitiriam à empresa uma menor despesa com as indemnizações.

A Airbus está perante a crise mais grave que esta indústria já experienciou. As medidas que temos tomado até agora permitiram-nos reagir ao choque inicial da pandemia. Agora, devemos assegurar que conseguimos sustentar a empresa e emergir desta crise de forma saudável", refere o presidente Guillaume Faury.

No mesmo comunicado, a empresa garante estar "totalmente empenhada em limitar o impacto social desta adaptação".

Governo francês acha plano excessivo

O Governo francês acha o plano de adaptação da Airbus excessivo. Em declarações dadas à agência Reuters, fonte do ministério das Finanças de França diz que a decisão deve ser revista: "O número de despedimentos anunciado pela Airbus é excessivo".

A mesma fonte refere que os instrumentos fornecidos pelo estado francês à empresa devem ser colocados em prática para minimizar o corte de pessoal.

Também à agência Reuters, a coordenadora do sindicato CFE-CGC, Françoise Vallin, afirma que todos os esforços vão ser feitos no sentido de salvar o máximo de postos de trabalho possível.

A Airbus tem um total de cerca de 135 mil funcionários.

Esta notícia surge no mesmo dia em que a companhia aérea EasyJet anunciou cinco mil despedimentos e o encerramento de três bases operacionais no Reino Unido.