O Governo aprovou esta quinta-feira duas medidas relacionadas com o trabalho. Em sede de Conselho de Ministros, os governantes deram luz verde à subida da compensação pelo fim de contratos de trabalho a termo, passando de 12 para 24 dias por ano.

A medida faz parte da Agenda do Trabalho Digno, que mexe também nas horas extraordinárias, havendo uma reposição dos valores anteriores a 2012 acima das 120 horas anuais.

Foi um processo longo de discussão, procurando cumprir aqueles que são os objetivos que foram sendo identificados como prioritários em termos de mercado de trabalho face aos desafios e fragilidades que ficaram evidentes na pandemia", referiu a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Esta é uma medida que aproxima Governo de Bloco de Esquerda e PCP nas negociações para o Orçamento do Estado de 2022,

A proposta de lei aprovada, referiu a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, “procede à alteração da legislação laboral no âmbito da Agenda do Trabalho Digno através de um conjunto de medidas que visam promover o emprego e a sua qualidade, combater a precariedade, reforçar os direitos dos trabalhares, aumentar a proteção dos jovens e melhorar a conciliação entre a vida pessoa, profissional e familiar”.

As alterações à lei laboral são viabilizadas pelo Governo, numa altura em que o tema é também uma das matérias centrais das negociações do Orçamento do Estado para 2022 e quando a aprovação do documento não está ainda garantida.

A proposta vai agora ser enviada para o parlamento onde estão já a ser discutidos projetos de lei de vários partidos sobre matérias laborais, nomeadamente o teletrabalho ou o pagamento do trabalho suplementar.

Antes desta aprovação as alterações à lei laboral no âmbito da Agenda do Trabalho Digno foram discutidas pela Concertação social, tendo o processo sido concluído sem que a proposta do Governo tivesse conseguido reunir o acordo dos parceiros sociais.

No mesmo Conselho de Ministros foram ainda aprovadas propostas para os setores da Cultura e da Saúde.