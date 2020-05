Quase meia centena de trabalhadores da restauração e turismo manifestaram-se hoje à porta do Ministério do Trabalho, em Lisboa, contra despedimentos, salários em atraso e falta de proteção social no setor, face aos efeitos da pandemia de Covid-19.

A manifestação foi convocada pela Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT), afeta à CGTP, que pretendia ser recebida pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

De acordo com a coordenadora da FESAHT, Maria das Dores Gomes, o sindicato foi recebido pelos assessores da ministra, a quem foi entregue um documento que expressa as preocupações dos trabalhadores do setor, e vai agora fazer um pedido formal de reunião com a governante.