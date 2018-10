Os muito muito ricos nunca ganharam tanto dinheiro como em 2017. Segundo o The Guardian, que cita um relatório do banco suíço UBS e da consultora pwc, os ditos bilionários do planeta aumentaram a riqueza em um quinto para mais de 7,8 bilião de euros (8,9 triliões de dólares).

"Os últimos 30 anos trouxeram uma criação de riqueza muito maior do que a da Era Dourada", refere o relatório do UBS Bilionários 2018. “Esse período gerou gerações de famílias, nos EUA e na Europa, que influenciarão negócios, bancos, política, filantropia e artes por mais de 100 anos. Com a riqueza definida para passar dos empresários para seus herdeiros nos próximos anos, as famílias multigeracionais do século XXI estão a desenvolver-se ”.

Os 2.158 bilionários do mundo aumentaram sua riqueza combinada em 1,23 bilião de euros (1,4 trilião de dólares) no ano passado, mais do que o Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha ou Austrália, com os mercados de ações, em alta, a dar o empurrão decisivo para que os já ricos alcançassem o "maior crescimento absoluto de todos os tempos."

Mais de 40 dos 179 novos bilionários que “nasceram” no ano passado herdaram a sua riqueza, e os autores do relatório esperam que mais 2,98 biliões de euros (3,4 triliões de dólares) passem de mãos, desta forma, ​​nos próximos 20 anos.

"Está em marcha uma grande transferência de riqueza", acrescenta o relatório.

Nos últimos cinco anos, o valor que passou de bilionários falecidos para os beneficiários cresceu, em média, 17% ao ano, chegando a 102,5 mil milhões (17 biliões de dólares) em 2017. Só naquele ano, 44 ​​herdeiros herdaram mais de 880 milhões de euros (1 bilião de dólares) cada.

“O cálculo é simples. Há 701 bilionários com mais de 70 anos, cuja riqueza será transferida para herdeiros e para filantropia nos próximos 20 anos, dada a probabilidade estatística da esperança vida média", frisa o relatório. Só os trinta septuagenários mais ricos têm um património líquido avaliado em 880 biliões de euros (1 trilião de dólares).

David Rockefeller, o último neto sobrevivente do fundador da Standard Oil, John D Rockefeller, que se tornou o primeiro bilionário do mundo em 1916, morreu com 101 anos no ano passado, com uma fortuna de 2,9 mil milhões (3,3 biliões de dólares). Um leilão de arte e antiguidades, que ele e sua esposa colecionavam, - incluindo peças de Monet, Matisse e Picasso - arrecadou mais de 728,8 milhões de euros (832 milhões de dólares) para instituições de caridade que apoiaram.