Diz o ditado que “a necessidade aguça o engenho”. E a prova de que não podemos parar ou baixar os braços, mas sim arranjar soluções, é o que algumas cadeias de distribuição começaram a fazer. Para já só o Mercadão, a plataforma que fornece o serviço de entregas ao domicílio do Pingo Doce, e o Lidl, anunciaram que estão a contratar trabalhadores para reforçarem as suas equipas, mas outros poderão seguir o exemplo.

Segundo a TSF, o Mercadão, a empresa que assegura as entregas do Pingo Doce ao domicílio, mais do que triplicou as entregas. Por essa razão, a empresa está a reforçar a equipa, através da contratação de 200 a 300 pessoas, que somarão às 150 que tem atualmente.

Já os supermercados Lidl avançaram com um processo de recrutamento para as lojas físicas e entrepostos, de norte a sul, para dar a melhor resposta possível aos cidadãos no atual contexto do país.

“No âmbito do desenvolvimento do Covid-19 em Portugal e, face ao aumento exponencial de afluência às suas lojas, o Lidl Portugal está a contratar 500 colaboradores para continuar a cumprir com a sua missão e compromisso, no atual contexto vivido no país: garantir que os cidadãos têm acesso a bens alimentares de primeira necessidade”, disse em comunicado. Trabalhadores, à partida, temporários que ficarão espalhados pelas 258 lojas e quatro entrepostos da marca alemã de distribuição em Portugal.

Os interessados podem consultar as vagas disponíveis em: https://empregos.lidl.pt. E ao que a TVI24 apurou há centenas de candidatos desde que o repto foi lançado.

Já o Pingo Doce, servido pela plataforma Mercadão nas entregas em casa, não pensa, para já, fazer qualquer reforço do pessoal em loja.

Neste momento, os processos de recrutamento que estão em curso são os habituais no Pingo Doce, que decorrem ao longo do ano. Desde o passado dia 16 de março, o Pingo Doce tem as suas equipas a trabalhar de acordo com um plano de contingência com vista à prevenção e contenção da propagação da doença: cada loja tem a sua equipa dividida em grupos e a rotação das equipas faz-se a cada 15 dias. Assim, criamos condições para termos profissionais em prontidão e os nossos colaboradores podem, rotativamente, resguardar-se em casa", disse à TVI24 fonte oficial.

Também a Sonae MC mantém, para já, o número de pessoal que tem, mas não esconde que “o acesso ao Continente Online mais do que sextuplicou nas últimas semanas", assegurando que “até ao momento o Continente tem realizado todos os esforços para conseguir dar resposta a este aumento da procura.”

À TVI24 fonte oficial da marca de distribuição do grupo Sonae deixa ainda um apelo: “Dado ao elevado volume de tráfego verificado no nosso site, o Continente relembra aos clientes que também podem recorrer à app Continente, disponível em app Store e Google Play.”

Já a Aldi diz que “não foi publicada qualquer informação sobre recrutamento” em Portugal e não faz qualquer outro comentário.

Qualquer uma das marcas já referidas assegura estar a cumprir as recomendações das entidades de saúde para contenção do COVID-19. E dizem que os clientes estão a ser também sensibilizados para a adoção de boas práticas, apelando não só ao respeito por todos, como à manutenção de distância de segurança e ao pagamento por Contacless ou MB Way, em vez de dinheiro.

