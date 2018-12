A agência de notação financeira Fitch manteve, esta sexta-feira, a nota de triplo B (BBB) para a dívida pública portuguesa, o que a mantém na categoria de investimento, onde tinha sido colocada pela agência de notação financeira em dezembro passado.

Ao mesmo tempo, a empresa de ratings manteve a perspetiva estável.

A Fitch refere em comunicado que a nota reflete a melhoria dos seus indicadores macroeconómicos e orçamentais, mas também os elevados níveis de dívida pública e dívida externa.

A agência considera que a dívida pública vai continuar a sua trajetória descendente no médio prazo e deverá situar-se em 121,5% do PIB no final de 2018 e atingir os 95% em 2027.

Também prevê uma desaceleração económica nos próximos dois anos e estima que o PIB vai avançar 2,2% neste exercício, 1,8% em 2019 e 1,5% em 2020.