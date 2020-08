A proposta das novas tabelas de preços feita pelo Conselho Diretivo da ADSE não traz apenas um aumento do preço das consultas. Também traz “aumentos significativos” em quase todos os preços ligados à medicina dentária que sejam praticados no âmbito do regime convencionado, ou seja, pelos dentistas com os quais a ADSE tem acordo, revela um parecer do Conselho Geral e de Supervisão (CGS), noticia o Jornal de Negócios.

Em causa está, ainda, uma proposta provisória que foi apreciada por este órgão consultivo na passada quinta-feira, dia 13. A nova tabela, que se discute há quase três anos, não será aprovada de imediato: ainda será negociada com os prestadores privados de saúde e eventualmente sujeita a alterações, para depois ser aprovada pela tutela.

O parecer do CGS que fala desse aumento “significativo dos preços” da medicina dentária, com um aumento em 59 dos 62 atos, não dá grandes detalhes.

Um outro documento de análise comparativa a que o Negócios teve acesso ilustra a variação proposta nalguns dos atos mais frequentes. Nas restaurações, que no ano passado justificaram 297 mil atos só no regime convencionado, propõe-se uma subida de 39% do encargo da ADSE (para 18,75 euros) e de 9% no do beneficiário (para 6,25 euros). No caso de uma destartarização bimaxilar, que justificou 167 mil atos no ano passado, propõe-se que o encargo da ADSE suba 51% (para 15 euros) e o do beneficiário 36% (para 5 euros); no caso da remoção de um elemento dentário (“exodontia”), que registou 19 mil atos no ano passado, prevê-se um aumento de 42% no custo da ADSE (para 13,5 euros) e de 14% no copagamento do beneficiário (para 4,5 euros).