O grupo Air France/KLM vai operar um total de 128 voos semanais em julho e agosto de e para os aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, segundo a atualização do programa de voos para o verão hoje anunciada.

De acordo com a atualização divulgada em comunicado, após a paragem ditada pela pandemia de Covid-19, o programa de voos da Air France em Portugal prevê o reforço para três voos diários em 02 de julho e para quatro voos diários em 13 de julho da ligação Lisboa – Paris (voo que tinha voltado a ser diário em 06 de junho), enquanto a ligação Porto – Paris (que foi retomada em 06 de junho, com três voos semanais), volta a ser diária a partir de quinta-feira (dia 18) e evolui para os dois voos diários em 13 de julho.

Já o voo Faro – Paris, uma nova rota cujo lançamento estava inicialmente previsto para o passado dia 04 de abril, arranca em 04 de julho com um voo semanal ao sábado e evolui para quatro voos semanais (à segunda, quarta, sexta-feira e sábado) a partir de 13 de julho.

Esta oferta da Air France é complementada com a da sua parceira KLM, companhia que opera um voo diário entre Lisboa e Amesterdão-Schiphol desde 28 de março, passando este serviço a dois voos diários a partir de 03 de julho.

Recém-anunciada foi ainda a retoma da rota da KLM entre o Porto e Amesterdão, com quatro voos semanais.

No total, o grupo Air France-KLM diz pretender oferecer 128 voos semanais em julho e agosto de e para os três aeroportos portugueses de Lisboa, Porto e Faro.

De acordo com a Air France, o reforço do programa global de voos da companhia vai representar, até ao final de junho, 20% da capacidade implementada habitualmente no período, estando previsto “o aumento progressivo do número de frequências e destinos, para atingir cerca de 35% do programa inicialmente previsto em julho e 40% em agosto”.

A Air France prevê oferecer cerca de 150 destinos, ou seja, 80% da sua rede habitual, dando prioridade à consolidação da oferta na sua rede de voos domésticos. Vão ser retomadas diversas ligações entre Paris e as regiões francesas, e de região a região, nomeadamente de/para a Córsega. A oferta vai ser igualmente alargada aos departamentos ultramarinos franceses e à Europa, em especial a Espanha, Grécia, Itália e Portugal”, refere.

“Ao mesmo tempo – acrescenta - os voos de longo-curso retomam gradualmente numa grande parte da rede, tanto para o transporte de passageiros como a atividade de carga, que é particularmente dinâmica”.

Este programa de voos será operado por 106 aviões dos 224 que constituem a frota da Air France.