A Ryanair alega que os reembolsos dos bilhetes de avião não estão a chegar aos clientes porque foram bloqueados pelas agências de viagens online (screen scraper websites).

Estas plataformas não autorizadas como Kiwi.com, Last Minute.com, On The Beach e Love Holidays, entre outros, fornecem à Ryanair dados de clientes falsos, e adicionam nomes de clientes a cartões de crédito "virtuais", bloqueando os pagamentos de reembolso dos clientes”, refere em comunicado

Para corrigir a situação a operadora criou a opção de "Verificação de Cliente" que ajudará milhares de clientes que não conseguiram obter o seu reembolso, “uma vez que estas agências online ocultam os detalhes de contacto e pagamento, recusando-se a responder aos pedidos.”

A companhia aérea low cost promete ainda processar “90% de todos os reembolsos até ao final de julho.”

A Ryanair afirma que “tem sido inundada com queixas sobre estas agências de viagens online não autorizadas que se recusam a ajudar os clientes.” E apela que todos os clientes afetados que solicitem o seu reembolso diretamente à Ryanair através do novo formulário "Verificação de Cliente", disponível em Ryanair.com.

No mesmo comunicado o presidente executivo, Eddie Wilson, disse que “o processo de reembolso dos milhões de clientes que reservaram diretamente com a Ryanair está a evoluir positivamente, no entanto, não conseguimos processar os pedidos dos milhares de clientes que reservaram através destas agências não autorizadas, uma vez que estas utilizam contactos de clientes e detalhes de pagamento falsos/fictícios para reservar em Ryanair.com. “