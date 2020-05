A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou o maior abrandamento no consumo durante o período em que Portugal esteve em estado de emergência, de acordo com os dados do SIBS Analytics. Mas, tal como no resto do país, as compras já estão a crescer desde 27 de abril.

"No período compreendido entre 23 a 29 de março, as compras físicas nesta região recuaram 62 pontos relativamente à média antes do registo do primeiro caso de covid-19", diz a empresa que detém a rede Multibanco em comunicado.

"Já na última semana, de 27 de abril a 3 de maio, o número de compras na rede multibanco nesta região registou um aumento de 14 pontos. Ainda assim, a região de Lisboa e Vale do Tejo encontra-se a cerca de metade do total de compras físicas quando comparado com o período antes da pandemia", acrescenta

No sentido inverso, a região do país com menor variabilidade na frequência de compras durante o período de confinamento foi o Alentejo, onde o número médio de compras na rede da SIBS, nesta última semana, se situou 24 pontos base abaixo do número médio de compras antes da pandemia.

A SIBS analisou ainda as compras físicas de uma forma global em todo o país, os dados da semana de 27 de abril a 3 de maio, que coincidiu com a última semana de estado de emergência, para concluir que, tal como em Lisboa e Vale do Tejo, "continuam em crescimento atingindo agora o valor mais elevado das últimas seis semanas, mas ainda assim 41 pontos a menos do que o número médio de compras antes da pandemia."

Já no que se refere às compras online, os dados dão conta de um aumento significativo neste canal, com o número médio de compras no e-commerce praticamente ao nível do período antes da pandemia.

Continua ainda a destacar-se a utilização crescente do MB Way tanto para as compras online como na rede Multibanco, "sendo que na semana de 27 de abril a 3 de maio, as compras através deste serviço atingiram os níveis mais elevados já registados nesta análise semanal da SIBS."

De destacar, por fim, "um ligeiro decréscimo no valor médio por compra, no canal físico, com a média a cair 1,6% para 37,5 euros, em comparação com os 38,1 euros da semana anterior; nas compras online, o valor médio também caiu cerca de 1,2% para 40,1 euros, comparado com os 40,6 euros na semana anterior."

Os valores médios por compra na semana de 27 de abril a 3 de maio continuam consideravelmente acima da média do período antes da pandemia: no canal físico o valor é 8% superior e no online é 7% maior.