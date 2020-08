Após uma paragem imposta de mais de dois meses os ginásios que reabriram as portas deparam-se com novas regras. Do outro lado, há clientes mais ou menos receosos que após o verão poderão ou não regressar.

Estamos perante contratos de adesão em que o consumidor é colocado à frente de um contrato que não negociou e a que só adere. Por isso, deve ter atenção aos termos do mesmo, ao que o preocupa, ao tempo que dura, quando pode avisar para sair, ou se poderá sair sem penalidade caso fique doente.

A regra básica é colocar as questões antes e não ser influenciável por técnicas comerciais por vezes até agressivas: .. vai ter de assinar ....faça-o hoje. É importante que leve o contrato para casa e se informe o máximo possível. Para quem já está no ginásio e quer sair colocam-se outras dúvidas. Deixamos aqui algumas respostas dadas pelo advogado Marco Garrinhas da SRS Advogados na Economia 24.

1- Qual o impacto que a pandemia teve em todos os contratos com o ginásio?

Durante o estado de emergência uma das atividades que foi totalmente encerrada foram os ginásios. Tivemos um período, desde 22 de março até 1 de junho, e depois passou, no âmbito das medidas de desconfinamento, a ser possível aos ginásios reabrirem, dentro de algumas limitações. No período de que falei esteve também suspensa a obrigação de proceder ao pagamento.

2- Tendo o ginásio encerrado por força da pandemia causada pelo Covid-19 não tinha de continuar a proceder ao pagamento das mensalidades?

A resposta é negativa – aliás, nesse sentido, tanto quanto é do meu conhecimento, as maiores empresas de exploração de ginásios em Portugal suspenderam os respetivos pagamentos pelos clientes.

De facto, no caso concreto, estamos perante uma situação em que o ginásio deixou de poder cumprir com a sua obrigação principal no contrato – disponibilizar o local e os meios para o exercício físico. Esse incumprimento, ainda que não derive de culpa sua, determina que os clientes não possam ser obrigados a proceder à sua prestação no contrato, ou seja, a pagar o preço correspondente.

3- Alguns ginásios exigiram o pagamento das mensalidades com fundamento numa cláusula que refere que, mesmo em caso encerramento em virtude de casos de força maior, o cliente é obrigado a manter o pagamento. Será assim?

De facto, existem ainda contratos a prever esse tipo de cláusula. No entanto, a resposta é negativa.

Tais cláusulas são absolutamente proibidas pela lei, não têm qualquer valor, e não podem ser invocadas para exigir o pagamento aos clientes, ou seja, ainda que os contratos prevejam cláusulas com esse conteúdo, as mesmas são ilegais – o cliente não deve proceder a qualquer pagamento no pressuposto que está obrigado pelo contrato que celebrou.

O meu conselho é que nenhum pagamento será devido, ainda que o contrato o diga, porque provavelmente esta cláusula não é válida e o contrato não se sobrepõe à lei. Seja, qual for a percentagem não pode ser cobrada, mesmo que o ginásio esteja encerrado.

4 - Se o ginásio disponibilizar aulas e outras atividades online, para que possamos praticar a nossa atividade física em casa, têm fundamento para reclamar o pagamento das mensalidades?