Uma das faturas que mais pesa, mensalmente, no orçamento familiar é a energia. A Deco Proteste ajudou 24 famílias com 300 conselhos personalizados e no conjunto diz que chegaram a poupanças de 2.226 euros por ano.

Ao abrigo do projeto Clear 2.0, financiado pelo programa Horizonte 2020 da Comissão Europeia, a Associação ajudou estas famílias a obterem um potencial de poupança anual de 18 MWh, evitando a emissão de 5.882 kg de emissões de CO2 na atmosfera, o equivalente a 37 viagens de carro a gasóleo (ida e volta Lisboa - Madrid). A coordenadora técnica do projeto, Isabel Oliveira, esteve na Economia 24, a revelar as conclusões.

“O potencial de poupança mais elevado é no aquecimento central. Quem já usava fontes de energias renováveis revelou um potencial menor, o que demonstra a mais-valia da aposta. A poupança anual varia entre 19 e 503 euros. No total, pouparam 2.226 euros com medidas simples e sem perder onforto”, disse.

A Deco Proteste começou por fazer o retrato energético de Portugal por regiões, tendo em conta as fontes de energia e os equipamentos utilizados para produção de águas quentes sanitárias e aquecimento ambiente. Selecionadas as famílias, fizeram uma visita para conhecer os equipamentos consumíveis de energia de que dispunham e os hábitos de consumo. Nessa visita, instalaram um dispositivo de monitorização dos consumos elétricos no quadro. Este aparelho permitiu recolher, em tempo real, o histórico dos consumos de eletricidade durante as 24 horas do dia.

E foi mais longe, para perceber o que esta mudança de hábitos poderia representar para o país.

Combinando os dados da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, Instituto Nacional de Estatística e Direção-Geral de Energia e Geologia, fizemos a extrapolação para Portugal. Considerámos quase 4 milhões de habitações permanentes. O perfil das famílias sem fonte de energia renovável representa 77% da população, enquanto o segundo perfil com fonte de energias renováveis corresponde a 23%. Se todas as famílias aplicarem estes conselhos, poderão ser poupados 5,5 TWh de energia produzida correspondente a 29% do consumo residencial de energia de Portugal”, refere Isabel Oliveira.

Isabel Oliveira “espera que mais portugueses abracem a mudança. A compra de sistemas de energia renováveis nem sempre é fácil, mas pequenos gestos acessíveis a todos podem fazer a diferença na fatura energética”, como por exemplo:

A responsável da Deco Proteste, deixou ainda algumas dicas práticas, das que foram utilizadas com estas famílias e que podem fazer a diferença lá em casa, como por exemplo:

Desligue os equipamentos da corrente. Não os deixe em stand-by. Pondere sobre a utilização de extensões elétricas com corte de corrente. Estas medidas simples valem 55 euros de poupança por ano.

de poupança por ano. Para águas quentes sanitárias, mantenha o regulador de temperatura do aparelho na posição “Eco” ou na temperatura mais próxima possível da usada na torneira. Com este gesto obtém uma poupança média de 41 euros por ano.

Instale redutores de caudal nas torneiras e cabeças de chuveiro certificadas pela ANQIP (Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais) - se juntarmos esta medida à anterior podemos chegar a poupanças na ordem dos 100 euros por ano.

Evite ao máximo fugas e torneiras a pingar.

Prefira o uso de duche, em vez do banho de imersão.

No inverno, aproveite o sol, abrindo as cortinas e/ou estores das janelas durante o dia e à noite feche-os.

No verão, feche as cortinas e/ou estores das janelas durante o dia e à noite abra as janelas para arrefecer a casa.

Faça uma descongelação regular do frigorífico e congelador.

Lave a roupa a baixas temperaturas.

Utilize o programa ECO da máquina de lavar loiça e a baixa temperatura.

Seque a roupa no estendal. Caso utilize um secador, escolha um modelo com bomba de calor e dobre-a assim que o programa acaba.

Coloque a tampa na panela ao cozinhar, sempre que a receita o permitir.

Relacione-se melhor com o ar condicionado, disse ainda Isabel Oliveira na Economia 24. "Um dos equipamentos mais eficientes para aquecer a casa é, de facto, o ar condicionado e é uma energia renovável. Mas notámos alguns problemas no aquecimento e arrefecimento. Nomeadamente, temperaturas muito excessiva no inverno, 30º. Não é de todo necessário. Se fizerem uma regulação para 21º, o aparelho funciona na mesma para aquecer a divisão, mas conseguem poupar 30 euros por ano.

Para já não há qualquer projeto novo, deste tipo, a arrancar, mas pode sempre entrar em contacto com a Associação para qualquer dúvida ou registar-se no chat, criado a pensar na partilha de dicas de poupança energética.