O Governo pode conceder o perdão dos empréstimos para rendas habitacionais que foram contraídos durante a pandemia de Covid-19, para evitar que as famílias mais vulneráveis fiquem sem casa. A medida está contemplada no Programa de Estabilização Económica e Social.

O perdão do empréstimo já está contabilizado e Governo conta gastar 1,5 milhões de euros com a medida cuja verba sai do Orçamento do Estado, noticia a TSF.

​​O regime de apoio foi criado em abril, devido à crise causada pela pandemia de Covid-19, que levou muitos trabalhadores a situações de desemprego ou lay-off. Quem perdeu rendimentos, passou a poder pedir um empréstimo, via Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), que só começaria a pagar, sem juros, em 2021.

A alteração que agora passa a vigorar estabelece que, no caso das famílias mais vulneráveis, o empréstimo pode ser convertido em subsídio não reembolsável.

Apesar de o apoio financeiro do IHRU só ter de começar a ser ressarcido pelas famílias seis meses após o período de financiamento das rendas, há ainda que considerar a possibilidade de parte das famílias apoiadas serem de baixos recursos e não conseguirem recuperar um nível de rendimentos e uma estabilidade financeira que lhes permita arcar com os encargos decorrentes dos seus compromissos com a habitação", diz o documento do Governo publicado este fim-de-semana, acrescentando que assim, "deve também ser acautelada a situação das famílias mais vulneráveis, prevendo-se que nestes casos o empréstimo possa ser convertido em subsídio não reembolsável." O apoio adicional a estas famílias irá assim garantir que estas podem permanecer na sua habitação, evitando novas situações de precariedade habitacional.