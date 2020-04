A cancelamento/ adiamento das competições desportivas em todo o Mundo foi um dos efeitos da pandemia Covid-19. E para quem subscreve os canais de desporto, o efeito deve ser também sentido no bolso: 0 euros por mês na fatura.

O alerta foi deixado pela jurista da Deco, Carolina Gouveia, no direto que fez no Intagram da TVI24, esta quarta-feira, onde respondeu as dúvidas sobre o pagamento de bens essenciais em estado de emergência.

Veja também: Luz, gás, comunicações, 707 e 808: o que tem de pagar em estado de emergência

É verdade que os operadoras já tinham antecipado este problema oferecendo o serviço, mas vale sempre estar atento. Até porque os tempos são de contenção, financeira também.

A 12 de março MEO, NOS e Vodafone anunciam que, no seguimento da suspensão da generalidade dos eventos desportivos, juntamente com a Sport TV, BTV e Eleven Sports, não cobrariam a mensalidade a novos e atuais clientes para os respetivos canais.

Esta medida mantém-se durante o período excecional de suspensão da maioria das competições desportivas dos respetivos canais”, disseram na altura.

Contatados pela TVI24, os operadores dizem que a medida foi lançada, por iniciativa dos próprios, mas não foi colocada qualquer data de termino porque desconhecem quando vão voltar a haver competições desportivas.

Os pagamentos destes canais premium vão voltar a ser cobrados consoante as competições que cada canal transmite retomarem”, esclareceu fonte oficial da MEO.

Na mesma data as três operadoras resolveram oferecer 10 GB de dados aos seus clientes de serviço telefónico móvel. Uma oferta que podia ser subscrita entre os dias 17 e 31 de março e seria válida pelo período de 30 dias a partir da data de subscrição. Não foi possível, para já, apurar quantos portugueses aderiram a esta oferta e se no final de abril, data em que terá terminado para todos os aderentes, as operadoras renovarão a iniciativa.