O valor dos combustíveis continua a subir e, no caso da gasolina, já recuperou para os Preços de Venda ao Público (PVP) à data em que o país entrou no estado de emergência - a 20 de março - devido à pandemia Covid-19. A expetativa é que, ao contrário desta semana em que os preços se mantiveram praticamente inalterados, esta alta se reflita em PVPs mais elevados na segunda-feira.

Segundo dados da Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE), o PVP da gasolina ontem, dia 12 de junho, era de 1,384 euros por litro, mais 1 cêntimos do que no dia 5 de junho, a sexta-feira anterior.

Este valor é o mais elevado do PVP da gasolina desde os 1,401 euros por litro, a 23 de março (no dia 20 de março era de 1,406 euros por litro).

Uma variação mais ligeira no caso do gasóleo, cujo PVP era ontem de 1,217 euros por litro contra os 1,207 euros por litro de há uma semana.

Neste caso é preciso voltar a 21 de abril para ter exatamente este valor de PVP por litro de gasóleo.

PVPs que seguem a evolução do preço do petróleo nos mercados internacionais, depois de uma semana em que as cotações também dispararam devido aos sinais de retoma na procura e à manutenção dos cortes na produção por parte dos maiores produtores mundiais. Em Londres, o Brent - que serve de referência às importações portuguesas - negoceia em máximos de março acima dos 40 dólares.

Contas feitas, segundo o Negócios, os preços podem subir 4 cêntimos no caso da gasolina e 2 no gasóleo, na próxima segunda-feira.