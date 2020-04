Um terço dos contribuintes já entregaram a declaração do IRS, no entanto, ainda não receberam qualquer valor do reembolso, noticiou o Negócios.

Nos primeiros quinze dias da campanha de IRS foram submetidas quase dois milhões de declarações, mas o fisco ainda não iniciou o processo de liquidação, nem o respetivo pagamento dos reebomlsos.



Esta maior demora das Finanças, algo que não aconteceu em anos anteriores, está relacionada com as limitações provocadas pela pandemia Covid-19.



Para já, uma coisa é certa, o prazo legal para os reembolsos só termina a 31 de agosto. E O Governo não se comprometeu até agora com qualquer data anterior.

