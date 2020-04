A falta de compradores de combustível e os preços baixos da matéria-prima, o petróleo, têm, nas últimas semanas, levado a quedas inéditas no setor.

Embora ainda não saibamos quanto está a cair o consumo, o fato é que a pandemia Covid-19 pôs travão a fundo na avião, na indústria e reduziu a mínimos as deslocações do consumidor final. Contas feitas, há quem já arrisque descidas muito superiores a 50% nas vendas.

E os preços estão a vir por aí abaixo, mas negativos nunca serão. Mesmo após a derrocada do valor do barril de crude nos Estados Unidos, no início desta semana e apesar de, também em Portugal, se esperar que as quedas continuem, mais de metade da composição do preço de referência são impostos. Só de Imposto Sobre Produtos Petrolíferos e Outros são 51,3%, no caso do gasóleo, e 66,7% no que toca à gasolina. Numa altura em que um litro de gasolina simples 95 vale quase o mesmo que um de gasóleo simples.

Segundo apurou a TVI, e ao valor que é possível contabilizar a esta hora, porque o mercado para as contas de segunda-feira só fecha mais tarde, as decidas podem ser, no mínimo, de 3 cêntimos por litro em cada um destes combustíveis na próxima segunda-feira a partir das 00:00.

Pelos dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na passada segunda-feira o PVP, média nacional no Continente, da gasolina simples 95 era de 1,258 euros por litro, inalterado face à semana anterior.

Pela mesma ordem de ideias, na segunda-feira dia 20 de abril, o gasóleo simples, tinha caído 1,4 cêntimos por litro na bomba, face à semana anterior para 1,211 euros por litro.

Mas a verdade é que os preços em bomba já são, em alguns locais, abaixo de um euro por litro no caso do gasóleo. Ainda da acordo com o site da DGEG, e tendo em conta que os preços apresentados são da responsabilidade dos titulares da licença de exploração dos postos de abastecimento de combustíveis, ficam aqui as bombas com os últimos valores de combustível mais barato no Continente: