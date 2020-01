O preço das comunicações pode ter aumentado para alguns de nós no início deste ano. Até aí tudo bem desde que saiba o que consta no seu contrato e atente ao período do mesmo. A porta-voz da Anacom, Ilda Matos, esteve na Economia 24 para nos recordar alguns detalhes da nossa fatura de comunicações.

Como funciona o aumento de preços nas comunicações?

Os aumentos de preços dos serviços de telecomunicações são decididos livremente pelos operadores. A Anacom não é chamada a pronunciar-se sobre a matéria. Operadores podem fazê-lo por sua iniciativa.

Os aumentos de preços configuram uma alteração unilateral das condições contratuais por iniciativa dos operadores e é uma das mais comuns. Estas alterações unilaterais das condições contratuais são um dos temas do top 10 das reclamações do sector.

Mas os operadores podem fazê-lo assim? Sem mais?

A lei reconhece aos operadores o direito de fazerem alterações contratuais, designadamente aumentos de preços, mas também lhes exige determinadas condições para o poderem fazer.

Desde logo importa que as pessoas leiam os seus contratos porque há que distinguir se o aumento de preços está previsto no contrato ou não.

Se o contrato tiver uma cláusula que prevê a atualização de preços em função de um índice objetivo de preços no consumidor definido por um organismo oficial, como o INE, o operador não tem que avisar o cliente antes do aumento de preços, nem o cliente pode rescindir o contrato, porque não existe uma alteração contratual.

E se não estiver previsto no contrato?

Caso a atualização de preços em função do IPC, definido por organismo oficial, não esteja previsto no contrato, os operadores têm que avisar os clientes das alterações a fazer (nem que seja por remissão para o site):

por escrito, seja por SMS, email, carta ou na fatura que enviam ao cliente todos os meses

essa comunicação tem que ser feita com pelo menos 30 dias de antecedência em relação à data em que entrarão em vigor as alterações

Há ainda que ter em conta um aspeto muito importante: quando as alterações são desvantajosas para os consumidores, os operadores, na mesma comunicação, devem informá-los do seu direito a rescindir o contrato, no prazo contratualmente fixado, mesmo que estejam fidelizados.

E pode rescindir o contrato em qualquer altura?

Tem que ser no prazo que está previsto no contrato. Aqui terá que ver no seu contrato qual o prazo que lá está estabelecido para a rescisão ou ligar para o operador a perguntar, porque os prazos diferem consoante os casos.

A rescisão: a manifestação do interesse em rescindir tem que ser feita por escrito. Neste caso também aconselharia os consumidores a contactarem o seu operador, porque nalguns exigem carta registada com aviso de receção

Os operadores cumprem a lei nesta matéria?

Relativamente aos aumentos que entram em vigor este mês não temos reclamações por enquanto.

Qualquer questão pode ligar para o 800 206 665 (grátis) ou ir a www.anacom-consumidor.pt.