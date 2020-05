Uma pandemia e os seus danos não se resolvem num mês, infelizmente. Chegados quase ao final do mês de abril é preciso continuar a fazer conta à vida e por isso é preciso, também, renovar os esforços e pedidos de apoios ao Estado, seja de particulares ou empresas, com base nos Apoios excecionais e extraordinários previstos no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.



Após o fim do primeiro prazo de requerimento dos apoios excecionais à família para trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes, foram estabelecidos novos prazos de entrega dos próximos requerimentos. Alguns terminam hoje.



1. O apoio extraordinário à redução da atividade económica dos trabalhadores independentes (redução de faturação superior a 40%) e respetivas prorrogações:



Período de referência do apoio Prazo de requerimento abril de 2020 20 a 30 de abril maio de 2020 20 a 31 de maio junho de 2020 20 a 30 de junho

2. O apoio extraordinário à redução da atividade económica dos sócios gerentes (paragem total e redução superior a 40%) e respetivas prorrogações:

Período de referência do apoio Prazo de requerimento abril de 2020 20 a 30 de abril maio de 2020 20 a 31 de maio junho de 2020 20 a 30 de junho

De resto, o Governo veio fazer um esclarecimento sobre o tema do Apoio Extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente, que está disponível no site da Segurança Social Direta.

3. O apoio extraordinário à redução da atividade económica dos trabalhadores independentes (paragem total) e respetivas prorrogações:



Período de referência do apoio Prazo de requerimento abril de 2020 1 a 10 de maio maio de 2020 1 a 10 de junho junho de 2020 1 a 10 de junho



4. O apoio excecional à família para trabalhadores independentes:



Período de referência do apoio Prazo de requerimento abril de 2020 1 a 10 de maio maio de 2020 1 a 10 de junho junho de 2020 1 a 10 de junho

5. O apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem (incluindo trabalhadores do serviço doméstico):

Período de referência do apoio Prazo de requerimento abril de 2020 1 a 10 de maio maio de 2020 1 a 10 de junho junho de 2020 1 a 10 de junho

Nota: os dados foram disponibilizados à TVI pelo Departamento de Laboral da Antas da Cunha ECIJA

Requerimento de Prorrogação do Lay-Off Simplificado

Já se encontra disponível no site da Segurança Social Direta o requerimento de prorrogação do lay-off Simplificado que deve ser preenchido e submetido, no pressuposto de que se mantenham válidas as condições de elegibilidade para essa renovação.

Link de acesso: http://www.seg-social.pt/documents/10152/16982645/RC_3057.pdf/4ec02973-0f95-4289-a42d-5127d34d47f4