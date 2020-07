Muitos trabalhadores independentes são obrigados a fazer pagamentos por conta. Nem sempre é claro o valor dos mesmos e quando cumprir esta obrigação fiscal, sobretudo em tempo de pandemia. A Economia 24 convidou a advogada, Inês Pereira de Melo, da Pinto de Abreu e Associados, para ajudar os nossos leitores e espetadores.

1 - O que são os pagamentos por conta e quem é que está obrigado a efetuá-los?

Os pagamentos por conta são como que um adiantamento do IRS que o trabalhador independente terá de pagar no ano seguinte. Estão obrigados a efetuar pagamentos por conta os contribuintes que obtenham rendimentos da categoria B de valor anual inferior a € 10.000 e que não façam retenção na fonte.

2 - Quando cessa a obrigatoriedade de efetuar pagamentos por conta?

Os trabalhadores independentes podem deixar de efetuar pagamentos por conta se deixarem de obter rendimentos da categoria B ou se as retenções na fonte ou os pagamentos por conta já efetuados naquele ano forem suficientes para cobrir o valor de IRS a pagar no ano seguinte.

3 - O que acontece se os contribuintes não efetuarem os pagamentos por conta a que estão obrigados?

Incorrem numa contraordenação por falta (ou atraso) de entrega da prestação tributária e é-lhes aplicada uma coima.

4 - Quais são os prazos para efetuar os pagamentos por conta?

Os trabalhadores independentes devem efetuar três pagamentos por conta: até 20 de julho, até 20 de setembro e até 20 de dezembro.

5 - Existiu alguma alteração dos prazos em consequência do Covid-19?

Sim. De acordo com o orçamento suplementar, os trabalhadores independentes que não consigam efetuar os 1º e 2º pagamentos por conta, podem regularizar o valor total dos pagamentos por conta, sem qualquer ónus ou encargo, até ao final do prazo do 3.º pagamento por conta (20 de dezembro).

Acontece que hoje, dia 20 de julho, terminaria o prazo para efetuar o primeiro pagamento por conta e o orçamento suplementar, apesar de já ter sido aprovado no Parlamento, ainda não foi promulgado e ainda não está em vigor. Nessa sequência, e de modo a evitar que a norma estabelecida no orçamento suplementar perca o seu efeito útil, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, emitiu na passada quinta-feira um despacho no sentido de alargar o prazo do primeiro pagamento por conta até 31 de agosto de 2020.