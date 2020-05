O descontentamento dos trabalhadores independentes face aos apoios em tempo de Covid-19 é generalizado.

Apesar das sucessivas alterações aos diplomas, para irem integrando casos não previstos numa primeira fase, houve profissionais excluídos de qualquer remuneração extraordinária no âmbito da pandemia. Para quem teve luz verde e recebe apoio, o caminho é longo e quando o dinheiro chega, deve começar a chegar hoje, dia 27 de abril, nem sempre dá para pagar a contribuição obrigatória à Segurança Social.

A TVI24 falou com a Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) e pediu uma simulação de dois casos – com paragem total em março ou com paragem em metade do mês de março -, para diferentes remunerações nos últimos 12 meses. Hipóteses que ilustram o que pode sofrer na pele quem passa recibos verdes e, por estes dias, vê a atividade reduzida em mais de 40% ou teve mesmo de parar.

O quadro que se segue espelha o valor para quem recebeu ou vai receber só um apoio em abril, referente ao que trabalhou no mês de março. Também se assume, neste exemplo, que o trabalhador em causa paga as contribuições do primeiro trimestre em abril, maio e junho e não recebe apoio em maio e junho.

Sobre o apoio extraordinário redução atividade económica (art. 26 DL10-A/2020)

Média remuneração mensal 12 meses anteriores Base de Incidência Contribuitiva mensal (70%) Contribuição mensal Segurança Social (BIC*0,214) Apoio Paragem 1 mês completo Apoio Paragem para 15 dias do mês O que recebe em abril O que recebe no trimestre (recebendo apenas 1 apoio em abril) 450,00 € 315,00 € 67,41 € 438,81 € 219,41 € 152,00 17,18 600,00 € 420,00 € 89,88 € 438,81 € 219,41 € 129,53 -50,24 850,00 € 595,00 € 127,33 € 566,67 € 283,33 € 156,00 -98,66 1 000,00 € 700,00 € 149,80 € 635,00 € 317,50 € 167,70 -131,90 2 500,00 € 1 750,00 € 374,50 € 635,00 € 317,50 € -57,00 -806,00 5 000,00 € 3 500,00 € 749,00 € 635,00 € 317,50 € -431,50 -1 929,50

NOTA: não esquecer que estes primeiros apoios a serem pagos, agora em abril, aplicam-se apenas a casos de suspensão total do trabalho ou do setor. Porque, a fazer valer a palavra do Governo, serão para quem conseguiu pedir até 15 de abril.

De resto, o Governo veio fazer um esclarecimento sobre o tema do Apoio Extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente, que está disponível no site da Segurança Social Direta.

Sobre o Apoio Excecional à família para Trabalhadores Independentes, talvez valha a pena ler a informação disponível também no site da Segurança Social Direta. Destina-se aos pais que tiveram de ficar em casa por causa do encerramento das escolas, sem alternativa de trabalho, e no caso dos trabalhadores dependentes consiste num apoio equivalente a 66% do salário-base, que deveria ser transferido para as empresas, que por sua vez o transferem para os trabalhadores.

De qualquer modo, noticia hoje o Negócios que ainda não há exemplos de alguém que tenha recebido este apoio. Segundo o mesmo jornal, dados relativos a sexta-feira, dia 24, mostram que este regime já teve a adesão de 65 mil empregadores que envolvem 150 mil trabalhadores por conta de outrem. Houve ainda 20 mil independentes que pediram e mais de 2 mil trabalhadores do serviço doméstico.

