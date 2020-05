As remessas dos portugueses em Angola aumentaram 10,13% no primeiro trimestre, para 45,34 milhões de euros, enquanto as verbas enviadas pelos angolanos em Portugal caíram 12,45%, para 2,32 milhões de euros.

De acordo com os dados do Banco de Portugal, divulgados hoje na página do regulador, as remessas dos portugueses a trabalhar em Angola de janeiro a março deste ano representaram 45,34 milhões de euros, o que compara com os 41,17 milhões de euros enviados nos primeiros três meses do ano passado.

Como habitualmente, os valores das remessas de Angola representam a quase totalidade das verbas enviadas pelos portugueses a trabalhar nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), que subiram 9,22% no primeiro trimestre, tendo passado de 43,16 milhões de janeiro a março de 2019 para 47,14 de janeiro a março deste ano.

Em sentido inverso, os angolanos a trabalhar em Portugal enviaram para o seu país 2,32 milhões de euros no primeiro trimestre, o que equivale a uma redução de 12,45% face aos 2,65 milhões enviados de janeiro a março do ano passado.

No total mundial, as remessas enviadas pelos portugueses subiram 0,17%, evoluindo de 874,93 milhões nos primeiros três meses de 2019, para 876,42 de janeiro a março deste ano.

Em sentido inverso, os estrangeiros a trabalhar em Portugal enviaram 118,96 milhões de euros para os seus países, o que representa uma ligeira queda de 0,88%, quando comparado com os 119,91 milhões enviados no período homólogo de 2019.