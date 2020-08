A partir de agora quem tiver uma conta de serviços mínimos bancários, e eram mais de 117 mil portugueses no final de junho, já pode fazer transferências por aplicações como a MB Way e não pagar nada.

A nova regra tem por base a sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 27-C/2000, de 10 de março, que cria o sistema de acesso aos serviços mínimos bancários.

De acordo com o ponto 2, do Artigo 2.º da Lei n.º 44/2020 de 19 de agosto, "as transferências intrabancárias, as transferências efetuadas através de caixas automáticos, 24 transferências interbancárias, por cada ano civil, efetuadas através de homebanking, e 5 transferências, por cada mês, com o limite de 30 euros por operação, realizadas através de aplicações de pagamento operadas por terceiros."

De referir que, até agora estas transferências estavam excluídas dos serviços mínimos bancários disponibilizados pelos bancos. De resto como se pode ver no cartaz que se segue e que, segundo o Banco de Portugal, os bancos devem ter disponíveis nos balcões para quem queira aceder a este tipo de conta: