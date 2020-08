Há muitas empresas a passarem por dificuldades. No caso das mais pequenas, a capacidade de acederem à informação pode ser menor, o que cria mais um problema. Na Economia 24 tentou dar uma ajuda a estes empresários com os esclarecimentos do advogado, da RSN advogados, Miguel Marques.

1 - Qual o primeiro passo a dar por um empresário que se encontra em dificuldades?

O empresário deve ser reativo. Não se deixar ficar na expetativa e protelar os problemas. Além disso, deve rodear-se de parceiros que o ajudem a tomar decisões corretas. Pessoas que tenham outras noções já que, normalmente, o empresário é mais focado para a área de mercado, mas um economista um contabilista ou um advogado, serão pessoas muito importantes no processo de decisão, para: o que fazer e a que apoios recorrer.

2 - Os pequenos empresários têm de ter todos contabilidade organizada?

Muitos não têm. O mundo empresarial é altamente complexo, mas, eventualmente, por exemplo, o pequeno salão de cabeleireiro estará apoiado por um contabilista, um advogado, mesmo que de forma pontual, e é com estes parceiros que deverá procurar as hipóteses que terá e que melhor se adequarão ao seu caso em concreto.

O pragmatismo e o não deixar arrastar os problemas são fundamentais nesta situação.

3 - Entre apoios sociais e fiscais, moratórias e linhas de crédito o que é que considera mesmo essencial a ter em conta por parte do empresário?

Dentro dos vários apoios existentes, destacaria os apoios à tesouraria: linha Covid-19 Medidas de Apoio à Economia. Uma linha transversal de apoio a todos os sectores da economia. Acresce a linha turismo, focada neste sector.

Em termos de moratórias, também houve alterações às quais os empresários podem aderir até 30 de setembro, para prorrogar as suas moratórias do crédito bancário e estendê-las até 30 de março do próximo ano.

Nas rendas também existem algumas alterações sobre as moratórias. Ou seja, podem ser liquidadas as rendas, que foram objeto de moratória até, 24 prestações. A iniciar no início do próximo ano e a concluir no início de 2022.

E depois existem os apoios à manutenção do contrato de trabalho, o antigo lay-off simplificado. Aqui quem aderir pode, por exemplo, estar isento do pagamento das contribuições para a Segurança Social.

4- Estamos a falar de apoios para quem?

São dirigidos a micro e pequenas empresas, onde se incluem também os empresários em nome individual. São empresas que se caracterizam por ter um a 250 trabalhadores.

5 - Há algum apoio diferente, por exemplo, para lojistas que tenham lojas ou corners em centros comerciais?

Além de poderem beneficiar dos apoios quem já referi, se se enquadrarem nestes parâmetros, poderão beneficiar também do regime de remuneração dos contratos que foi fixada na semana passada onde, basicamente, se institui que as rendas pagas ao centro comercial serão apenas devidas em dois elementos: renda variável [indexada ao volume de vendas mensal]; e um encargo comum [uma comparticipação do lojista com as despesas que o centro comercial tem com manutenção, publicidade e afins]. Fica assim isento da grande fatia da remuneração [a mensal mínima]. Esta ajuda vai vigorar até 31 de dezembro deste ano.

7 - Tem havido uma grande dicotomia na interpretação da Lei. Como se vai resolver?

A lei foi aprovada na passada quinta-feira. Os lojistas entendem que a lei deve ser aplicada a partir do momento em que a pandemia se verificou, ou seja, a partir de 1 de abril [período em que estiveram efetivamente encerradas]. Os centros comerciais entendem que só a partir da aprovação da Lei. Achava muito útil que o legislador viesse esclarecer.